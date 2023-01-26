В четверг, 26 января, посольство Украины в Таиланде на Facebook-странице анонсировало встречу с Тищенко 27 января для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд, информирует «НБН».

Новость вызвала большой резонанс. Глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия в своем Telegram-канале сообщил, что в отношении Тищенко будут приняты жесткие меры.

«Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Поэтому готовим ряд кадровых решений: увольнение Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции «Слуга Народа»», — заявил он.

Руководитель фракции отметил, что для этого созывается срочное заседание партии.

«Обращаюсь к Елене Шуляк с просьбой исключить его из партии «Слуга Народа». Уверен, что никому не нужно объяснять, за что», — заявил Арахамия.

Позже Шуляк в своем Telegram-канале сообщила, что Тищенко исключили из фракции. Также нардепа лишили руководящей должности в партии.

Ранее Тищенко попытался растрогать украинцев, однако оконфузился с подзравлением с Днем отца.