Как сообщает «НБН«, об этом руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук написал в своем Telegraam-канале.

«На территории нашей области продолжаются постоянные обстрелы. В том числе, на протяжение сегодняшнего дня под огонь врага попали два района Днепропетровской области. Так, для ударов по громадам захватчики использовали тяжелую артиллерию», — пояснил высокопоставленный чиновник.

Более того, Лукашук рассказал, что в утренние часы российские террористы обстреляли Покровскую громаду, что в Никопольском районе. Очевидцы утверждают, что туда прилетело не менее десятка снарядов. Немного времени спустя под ударом атаки рашистов оказалась Великомихайловская громада в Синельниковском районе. Со слов Лукашука, среди пострадавших мирных жителей нет, что самое основное.

Напомним, что вчера Мировская громада Никопольского района была несколько раз обстреляна российскими оккупантами из РСЗСО. Продолжительность последней угрозы артобстрела составила 12 часов.