Как информирует «НБН», об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

В частности, он написал:

«Двадцать минут назад в Мариуполе прогремел сильный взрыв. В очередной раз это произошло в Кальмиусском районе на границе заводов Азовмаш/Ильича. В настоящее время выясняются причины взрыва. Однако эти приятные для наших ушей взрывы начали происходить все чаще».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия начала новый этап переселения россиян на территорию временно захваченного Мариуполя.