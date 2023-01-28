Как информирует «НБН», об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Оккупационные силы продолжают оказывать моральное и психологическое, а также физическое давление на местных жителей. В частности, работникам Запорожской атомной электростанции, которые не подписали трудовой договор с оккупационными силами, заблокировали пропуска для прохода на станцию, а рабочим, которых заставили подписать контракт, объявили о том, что их заработная плата будет снижена из-за того, что станция не работает».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил риски вероятного взрыва на Запорожской атомной электростанции.