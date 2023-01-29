Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «РИА Мелитополь».

В сообщении говорится:

«Никаких дополнительных территорий в Запорожской области армия Российской Федерации так и не заняла. В то же время госпиталь в Мелитополе переполнен военными армии РФ, получившими ранения в боях против Вооруженных сил Украины. Остальных же, получивших ранения в боях оккупантов, везут в соседние населенные пункты, которые в настоящее время также находятся в оккупации РФ».

Таким образом, только в больницу в Токмак на протяжении последних дней привезли порядка пятидесяти раненных оккупантов. Большая часть из них после получения формальной помощи отправляют обратно на передовую.

Представителей же офицерского состава после госпиталя, вероятней всего, перевозят на базы отдыха и реабилитацию.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о возможности повторного большого наступления оккупантов на территории Луганской области.