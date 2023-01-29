Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении пресс-центра Херсонской областной военной администрации.
В сообщении отмечается, что вражескими снарядами были повреждены четыре дома местных жителей.
Дословно из обнародованного сообщения:
«Кроме того, российские военные попали в одно из коммунальных транспортных предприятий. Здание потерпело разрушения. Было повреждено порядка десяти городских транспортных средств. К счастью, люди не пострадали».
Напомним, ранее вчера мы уже писали об ударе российскими оккупантами по территории Днепропетровской области.
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