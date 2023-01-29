Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Соединенного Королевства.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Танкисты ВСУ прибыли на территорию Великобритании, где их будут подготавливать к продолжению борьбы против Российской Федерации».

Также в сообщении говорится:

«Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе со странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украинского государства на международном уровне».

Ранее в Министерстве обороны Польши сделали заявление о готовности передать Украине танки «Леопард» в ближайшие недели.