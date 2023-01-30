Наемник-заключенный Игорь Матюхин сбежал из отряда «вагнеровцев», который воевал в Украине, и пытается вернуться обратно в колонию, информирует «НБН» со ссылкой на The New York Times.

26-летний преступник, которого осудили за кражу, хищение и многочисленные похищения, отправился на войну, поскольку ему пообещали досрочное увольнение и деньги. В колонию вертолетом прилетал владелец ЧВК Евгений Пригожин, который призывал заключенных пополнить ряды «вагнеровцев».

Через несколько дней Матюхин, который принял предложение олигарха, оказался в тренировочном лагере недалеко от временно захваченного Луганска.

По его словам, там царила атмосфера страха, наемникам-заключенным угрожали расстрелом. Одного человека по приказу увезли в неизвестном направлении и больше его никто не видел.

Матюхин сбежал, когда лагерь подвергся внещапной атаке. Заключенный добрался до РФ и теперь намерен вернуться в колонию.

Напомним, что Пригожин предложил бывшему главарю «ДНР» Игорю Гиркину воевать в Украине в составе ЧВК «Вагнер».