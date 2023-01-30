Британская разведка сообщила, что российские власти, вероятно, готовятся к новому этапу проведения так называемой частичной мобилизации. 22 января в СМИ начали появляться сообщения о том, что пограничники РФ препятствуют выезду из страны трудовых мигрантов из Кыргызстана, которые имеют двойное гражданство.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

Кыргызским мигрантам на границе начали сообщать, что их имена есть в списках на мобилизацию в Вооруженные силы Российской Федерации.

Помимо этого, 23 января в Кремле заявили, что указ о «частичной» мобилизации продолжает действовать. Спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что это распоряжение президента необходимо для поддержки работы армии РФ.

Отказ российского руководства официально отменить эту меру свидетельствует о его продолжении поисков способа удовлетворить потребность оккупантов в большом количестве личного состава для будущего наступления в Украине.

Напомним, что Песков упомянул о секретном пункте указа Путина о мобилизации, когда сообщал, что действие документа по-прежнему остается в силе.