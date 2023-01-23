Об этом в понедельник, 23 января, заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

Пресс-секретарь президента-агрессора напомнил, что указ о мобилизации предусматривает не только призыв в армию нужного количества граждан, но и другие мероприятия, которые необходимы для обеспечения задач ВС РФ.

В частности, по словам Пескова, это связано с исполнением обязанностей военными, закрытым пунктом указа Путина и так далее. Представитель Кремля добавил, что «в этой части» документ продолжает работать.

Ранее военный эксперт рассказал, как мобилизация в России может ослабить путинские оккупационные силы, которые воюют в Украине.