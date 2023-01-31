Маломуж рассказал, что государству-террористу для масштабного наступления оккупантов на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях нужно набрать в путинские войска от 300 до 500 тысяч человек.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Генерал уточнил, что такое количество военных нужно для одновременного наступления в этих областях, однако отдельно для атаки на Донбассе захватчикам необходимо от 50 до 70 тысяч человек на каждое направление.

Экс-глава Службы внешней разведки подчеркнул, что именно такое количество захватчиков необходимо ВС РФ, чтобы иметь преимущество и вести активные наступательные действия.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о мобилизации в России и угрозе нового наступления путинских войск.