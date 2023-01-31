Как информирует «НБН» со ссылкой на vRINGe.com, менеджер украинца Эгис Климас обратился к болельщикам с просьбой еще на одну неделю запастись терпением. Ведь именно столько осталось ждать официального оглашения боя за абсолют.

Дословно из заявления менеджера Усика:

«Не могу рассказать столько, сколько бы вам хотелось услышать о ходе переговоров. Ведь они до сих пор в процессе. Пожалуй, бой пока что не согласован, однако мы активно над этим работаем. Надеемся, что приблизительно через неделю сможем порадовать болельщиков официальным анонсом».

Согласно словам Климаса, по настоящее время рассматриваются два варианта проведения поединка – это Саудовская Аравия и Лондон.

Ранее стало известно об ответе Усика Тайсону Фьюри на его призывы к бою.