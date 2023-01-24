Как пишет «НБН» со ссылкой на пост Александра Усика в социальной сети «Твиттер», украинский спортсмен буквально высмеял британца, а может даже морально и «всколыхнул» Фьюри.

Как известно, «Цыганский король» все время провоцирует украинца различного рода вызовами. В это же время сам он требует не малые призовые за проведение боя с Усиком. И именно такое поведение британского боксера высмеял наш соотечественник.

Дословно из заявления Усика:

«Ты говоришь о величие в боксе. Но при этом ты просишь дать тебе большую кучу денег. В боксе величие не определеяется деньгами. Оно приходит с победоностного пути. Ты говоришь, что я тебя избегаю. Однако, в действительности, я не избегал никогда тебя, но сам шел к тебе. Так что хочу сказать, что я готов с тобой боксировать даже без призовых».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Василий Ломаченко был внесен в список государственных предателей.