В эксклюзивном интервью ТСН.ua эксперт предупредил о том, что украинцам «еще рано выдыхать», поскольку враг давит очень сильно и его не стоит недооценивать, информирует «НБН».

Черник считает, что до переломной точки в войне еще далеко, по его мнению, ситуация на фронте может кардинально измениться в конце весны-начале лета.

К этому времени ВСУ «насытятся» тяжелыми танками и, возможно, получат от западных союзников Киева боевые самолеты – оружие, которое меняет правила игры.

«Именно авиация поможет переломить ход войны», — убежден политолог.

Отметим, что американский президент Джо Байден отказался передавать украинской армии боевые истребители F-16. Позже стало известно, что глава Министерства обороны Украины Алексей Резников посетит Париж, где встретится с французским президентом Эммануэлем Макроном. Одной из главных тем переговоров станут поставки боевых самолетов.