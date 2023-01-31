Трасса Константиновка-Бахмут снабжает украинских военных по многим направлениям Донецкой области, что позволяет удерживать не только город, но и соседние районы по линии соприкосновения фронта. Сохранение города под контролем Украины будет символической победой для Киева.

Если украинская армия не сможет удержать город, российские войска продвинутся дальше к таким стратегически важным городам как Славянск и Краматорск.

Как сообщает «НБН» со ссылкой на CNN, в украинской пограничной службе заявили следующее:

Стрелковое подразделение Российской Федерации установило импровизированный блиндаж в лесополосе. Наши бойцы вычислили укрытие вражеской пехоты и обстреливают его из минометов.

Бойцы ЧВК «Вагнер» последние пару месяцев занимали лидирующие позиции в борьбе за Бахмут и Соледар, однако, заместитель командира батальона «Свобода» 4-й бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко заявил, что потери с российской стороны были неисчислимы, поэтому бойцов «Вагнера» пришлось ротировать на новый батальон российского десанта.

Далее Владимир Назаренко продолжил:

Я вынужден признать, что на некоторых участках им (русским) действительно удается проводить тактику ползучего наступления. По их мнению, это успешно, по моему — абсолютно нет, потому что круглосуточный обстрел наших позиций, в результате которого в редких случаях удается продвинуться на 50 метров, вряд ли можно назвать успехом. В конечном счете, война идет не за территории, а за людей, которые потом освободят еще больше территорий, как это произошло в Харькове или Херсоне. Отношение россиян к своим людям не изменилось еще со времен Маршала Жукова.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Зеленский высказался о потерях российской армии при штурме Бахмута