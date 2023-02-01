Руководитель Луганской ОВА сообщил, что путинские войска пытаются наступать на разных участках фронта в области и найти слабые места в украинской обороне.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-аккаунт Луганской областной военной администрации.

По словам Гайдая, мобилизация на временно захваченных территориях региона все больше напоминает репрессии со стороны россиян, людей хватают и сразу бросают на поле боя.

Тяжелые бои продолжаются возле Кременной и Сватового. Враг еще не создал там ударную группировку, однако оккупанты на этот участок фронта регулярно подвозят личный состав и технику.

Ранее в ВСУ объяснили, почему затормозилось контрнаступление украинских войск на Луганщине.