Аналитики ISW в своем отчете обратили внимание на большое количество заявлений главаря «ДНР» Дениса Пушилина относительно продвижения российских оккупационных сил на Донбассе, информирует «НБН».

По мнению экспертов, марионетка Кремля потерял связь с реальностью, поскольку заговорил о захвате Бахмута, который откроет путь армии Путина на Краматорск и Славянск.

В Институте изучения войны напомнили, что олигарх, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее говорил, что средняя скорость продвижения войск РФ вокруг Бахмута около 100 метров в сутки. Россияне продвинулись из Попасной и Светлодарска до нынешних позиций возле Бахмута аж за 8 месяцев.

Однако Пушилин, не обращая внимания на эту информацию, размышляет над захватом Угледара, который позволит оккупантам наступать на Курахово, Марьинку и Покровск. Ставленник Кремля не учел, что ВС РФ не могут захватить Марьинку с 17 марта прошлого года, когда Минобороны России заявило о контроле над этим городом.

Мечтает главарь боевиков и о захвате Авдеевки, не объясняя, как российские войска намерены прорвать украинскую оборону города, которая выстраивалась на протяжении 9 лет.

Эксперты ISW отмечают, что ожидания Пушилина о продвижении россиян на фронте говорят о том, что захватчики по-прежнему сталкиваются с проблемами в точной оценке соотношения времени и пространства с учетом своего военного потенциала.

Ранее американские аналитики предположили, что Кремль хочет избавиться от владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.