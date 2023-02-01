В эфире телеканала FREEДОМ представитель военной разведки Украины рассказал, что оккупанты продолжают наступательные действия, поскольку международная поддержка нашей страны усиливается, в частности оборонная, информирует «НБН».

По словам Юсова, скоро состоится следующая встреча в формате «Рамштайн», где будут новости о поставках вооружения и техники для ВСУ. Поэтому РФ бросает на штурмовые действия мобилизованных, «вагнеровцев» и других наемников из ЧВК.

Спикер ГУР МОУ заверил, что мастерство и мотивация наших защитников, а также поддержка иностранных партнеров в конечном итоге переломит ход наступлений путинских войск.

Юсов добавил, что Украина находится в преддверии активной фазы противостояния с российскими оккупантами. Активные боевые действия ожидаются в феврале и марте.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главные бои еще впереди и высказался об определяющем периоде в войне.