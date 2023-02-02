Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Херсонской областной военной администрации.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Сейчас известно о четырех раненных. Обломки боеприпасов врага травмировали двух женщин, мужчину, и пятилетнего ребенка. Состояние последнего оценивается как средней тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь».

В это же время в областной военной администрации призвали жителей села находиться в подвалах или погребах, когда продолжаются обстрелы со стороны страны-агрессора Российской Федерации.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали об ударе России по городу Краматорску.