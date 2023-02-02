Представитель Офиса Зеленского отметил, что у него очень жесткая позиция в отношении насильников, по его мнению, они должны получить от 3 до 7 лет тюрьмы, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Подоляк подчеркнул, что организаторы вечеринок, на которых издевались над девушками, должны в полном объеме получить то, что они посеяли.

«Не надо на них хайповать. Не надо из них делать каких-то медиазвезд. Мне кажется, что это самая большая грязь человеческой цивилизации, такие люди», — заявил чиновник.

Советник руководителя ОПУ считает, что к таким людям нужно относиться максимально жестко и придерживаться в этом определенного алгоритма.

«Во-первых, это неприемлемо категорически. Во-вторых, они должны получить максимальное наказание, лучше юридическое. В-третьих, они должны получить в неформальном общении то, что делали с другими в полном объеме, а может и гораздо жестче», — резюмировал Подоляк.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал обыски у должностных лиц, чиновников и коррупционеров.