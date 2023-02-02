Как информирует «НБН», об этом средствам массовой информации рассказали источники в правоохранительных органах.

Также известно, что суд определил многомиллионный залог для Шаповалова.

Дословно из материала «Украинской правды»:

«Согласно ходатайству Государственного бюро расследований, второго февраля, Печерский районный суд Киева избрал Шаповалову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 402 миллиона и 600 тысяч гривен».

Ранее стало известно о том, что ГБР по согласованию с Офисом генпрокурора Украины сообщили о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову, отвечающему за тыловое обеспечение ВСУ.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Алексей Резников сделал заявление относительно войны в Украине в 2023 году.