Как информирует «НБН» со ссылкой на ТСН, Резников отметил, что он весьма надеется на то, что 2023-й будет годом победы Украины в войне против России. Но для того, чтобы так получилось, по его словам, нужно приложить множество усилий.

Так, отвечая на вопрос относительно того, когда может завершиться война в нашей стране, Резников ответил, что он остается оптимистом.

Он добавил:

«Я полагаю, что данный год станет победоносным. Мы бы хотели этого, чтобы это произошло как можно быстрее. Народ Украины этого хочет. Но мы посмотрим».

Помимо того, Алексей Резников добавил, что вопрос относительно предоставления нашей стране танков – «это далеко не конец, но только начало истории».

Напомним, ранее мы уже писали, что украинские военные прибыли в Великобританию для обучения управления танками.