Как информирует «НБН», информагентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление Зеленского, сделанное во время пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС, пишет:

«Бахмут никто не будет сдавать. Мы будем вести борьбу, сколько сможем».

Как известно, ранее Марго Гросберг, являющийся командующим Разведывательным центром Сил обороны Эстонии, заявил о том, что Вооруженные силы Украины, удерживая Бахмут, выиграли время для создания новых линий обороны. Как следствие, по его словам, уже вскоре защитники нашей страны покинут город.

Напомним, ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины превратили окопы оккупантов на Бахмутском направлении в кладбище.