В эфире национального телемарафона представитель ГУР МОУ рассказал, что интенсивность боев на Востоке Украины связана с попытками российских войск реализовать задачи главы Кремля по захвату Донбасса, информирует «НБН».

Юсов отметил, что активные боевые действия ожидаются в феврале и марте. Однако у страны-агрессора не получится выполнить план Путина.

«Ничего не выйдет. Эти даты уже много раз переносились. Та интенсивность, которую мы сейчас наблюдаем в Донбассе, – это попытка реализации этих планов. Не считая потери в живой силе и технике. Враг пытается выполнить задачу диктатора», — заявил представитель военной разведки, добавив, что украинские защитники не сидят сложа руки.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк оценил вероятность масштабного нападения российских войск с территории Беларуси в ближайшие недели.