Об этом информирует «НБН», ссылаясь на пост из официального канала украинского президента Владимира Зеленского.

В посте украинский лидер написал о том, что украинская формула мира состоит из десяти пунктов, которые должны создать новую архитектуру глобальной безопасности как для Украины, так и для других стран.

Кроме того, президент Украины также опубликовал видеоролик, созданный United24 Media. В данном ролике было озвучены пункты формулы мира Зеленского.

Если брать конкретнее, то одними из самых важных пунктов формулы мира являются полное обеспечение ядерной, продовольственной, а также радиационной безопасности. Кроме того в данную формулу входит и пункт об освобождении всех пленных, а также возвращение всех незаконно оккупированных территорий Украины. Также обязательным пунктов является полное прекращение боевых действий, в ходе которого российские войска должны покинуть территорию страны.

Напомним, что ранее украинский президент ответил на информацию о выводе войск с Бахмута.