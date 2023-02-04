Об этом информирует «НБН», ссылаясь на данные из Твиттера министра Вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

На своей странице в социальной сети действующий глава министерства обороны Франции написал о том, что он, вместе со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто приняли решение о поставках в Украину зенитно-ракетных комплексов Mamba SAMP/T.

Лекорню сообщил, что поставки данного вооружения в Украину будут весной текущего года. Также глава Минобороны Франции написал, что данные комплексы помогут украинским вооружённым силами защищать мирное население от ракетных обстрелов армии РФ.

Напомним, что немного ранее представительство Соединных Штатов заявило о готовности передать Украине новые снаряды с GPS-наведением.