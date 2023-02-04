Об этом информирует «НБН», ссылаясь на данные медицинской компании Global Response Medical, которую как раз таки основал Пит Рид.

На странице компании сообщается о том, что 33-летний американский волонтёр погиб во время очередного обстрела города Бахмут.

Рид был основателем медицинской компании Global Response Medical, но в последнее время он отошёл от своей деятельности в компании и отправился в Украину с гуманитарной миссией. Пит Рид оказывал помощь пострадавшим от военных действий на территории Украины.

Также сообщается, что ранее Рид брал оказывал помощь и пострадавшим от войны в Ираке. Тогда, как говорится в источнике благодаря Риду и его команде удалось спасти около 10 тысяч людей.

Убили Рида как раз таки в то время, когда волонтёр оказывал помощь пострадавшему.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что из-за российских обстрелов на территории Украины был повреждён 1271 культурный объект.