Как сообщает «НБН», ссылаясь на интервью Дена Райса изданию «Укринформ» — Украине крайне необходимы ракеты ATACMS, а также истребители F-16.

Ден Райс объясняет это тем, что на данный момент российская армия передвинула свои склады, а также пункты базирования на такое расстояние, что системы HIMARS попросту не могут туда выстрелить.

Поэтому, советник Залужного считает, что для улучшения ситуации на фронте на пользу Украины западные партнёры, а точнее Соединённые Штаты должны предоставить Украине ракеты ATACMS, а также истребители F-16. В таком случае украинская армия снова сможет наносить удары по противнику в тылу.

Кроме того, Райс считает, что передать Украине такое вооружение необходимо передать весной или летом текущего года. В таком случае украинские военные смогут гораздо эффективнее отбивать атаки врага, а также совершать контрнаступления.

Ранее уже сообщалось о том, что Соединённые Штаты передадут Украине новые снаряды с GPS-наведением, данное оружие уже включено в новый пакет помощи.