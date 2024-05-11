О том, что по завершению вышеописанной встречи, победа в которой досталась «бело-синим», вопреки нахождению в меньшинстве, произошел весьма скандальный инцидент, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную на фанатской странице ФК «Динамо-Киев».

Как стало известно из слов замглавы «Динамо» Сергея Мохника, разочарование, вызванное проигрышем, видимо, заставило основного тренера «Шахтера U-19» Алексея Белика нанести удар руководителю детско-юношеской школы «Динамо» 70-летнему Александру Ищенко, и это явилось основанием для соответствующего запроса к «Украинской Ассоциации Футбола» (УАФ).

В частности, Мохник заявил:

Мы возмущены, и считаем подобные действия необъяснимыми и неприемлемыми. «Динамо» планирует обратиться в дисциплинарный комитет и комитет по этике УАФ.

Ранее мы писали о том, что фанаты раскрывали, почему руководство «Динамо» отказалось выпускать Бражко на игру с «Полесьем».