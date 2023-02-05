Шар-шпион двигался над штатами Монтана, Айдахо и достиг побережья Южной Каролины. В США разразился скандал, а Пентагоном были предприняты меры для защиты секретной информации, пишет “НБН” со ссылкой на Foxnews.com.

Китай поспешил заверить, что аэростат не является шпионом — просто “метеозонд сбился с курса”, и с атмосферными потоками залетел в воздушное пространство США. Китаю не поверили, а госсекретарь Блинкен отменил запланированный визит в Китай.

Когда объект оказался над Атлантическим океаном у берегов Южной Каролины, в небо подняли истребитель F-22 Raptor. Аэростат-шпион сбили, но скандал не затих: “Китай открыто шпионит за США” — стало основной темой в американских СМИ начала февраля.

Сбивать шары-зонды довольно проблематично, поскольку они могут висеть в стратосфере на высоте до 40 км. ПВО почти не видит их, ракеты комплекса Patriot не взлетают так высоко, а граничная высота полета истребителей — около 20 км.

При помощи таких “метеозондов” можно делать качественные снимки местности, снимая ее под другим углом, чем со спутника. Такими зондами можно управлять на расстоянии, разворачивать их в нужном месте за короткое время и проводить разведку.

Напомним — эксперты считают, что победа Украины в войне будет выгодна Китаю, от которого сейчас сильно зависит РФ.