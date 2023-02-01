Эксперт отметил, что КНР испытывает определенные неудобства от российско-украинской войны и заинтересована, чтобы она как можно быстрее закончилась, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам Яли, после победы Украины мир станет не многополярным, а биполярным, о чем ранее говорил глава США Джо Байден, предрекая конфликты между демократиями и автократиями – Америкой и КНР.

РФ на протяжении войны с Украиной возвращается в ресурсную базу Китая, ежедневно зависимость Москвы от Пекина растет. Страна-агрессор вынуждена переориентировать потоки продаж газа и нефти, что позволяет КНР выбивать скидки.

Эксперт отмечает, что Пекин мечтает о том, чтобы Россия стала сырьевым придатком Китая, ресурсной базой. По его мнению, именно КНР – величайший получатель выгоды от войны.

«Там тоже есть своя историческая память и совсем другое восприятие времени. Они прекрасно помнят 19 век и хотят возвращения своих «исконно китайских земель», которые в свое время «откусила» Россия. Своего они дождутся», — заверил Яли.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, какое замечание Пекин сделал Кремлю в связи с войной против Украины.