Как информирует «НБН» со ссылкой на The Wall Street Journal, данную информацию предоставили американские высокопоставленные чиновники и лица, ознакомленные с процессом проведения операции.

В частности, по словам иранских чиновников, Тегерану удалось предотвратить попытку осуществления атаки тремя небольшими квадрокоптерами по заводу по производству боеприпасов в городе Исфахан, который находится возле объекта, принадлежащему Иранскому центру космических исследований. На него американская сторона наложила санкции в связи с его работой в пользу иранской ядерной программы баллистических ракет.

Следует напомнить, что в ночь на сегодня, 29 января, в Иране на многих стратегических объектах прогремели взрывы. В иранском оборонном ведомстве заявили, что была осуществлена атака дронами.

Также ранее мы уже писали о том, что Иран и РФ налаживают маршруты по передаче оружия.