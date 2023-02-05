Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на брифинг главы итальянского правительства совместно с немецким канцлером Олафом Шольцом.

Во время брифинга Мелони заявила, что она посетит Киев до 24 февраля текущего года, однако точной даты итальянский премьер-министр не назвала.

Кроме того, Джорджия Мелони заявила, что на данный момент самое важное — это помогать Украине по всем возможным направлениям. Именно это, по её мнению сможет привести Украину к победе в войне против Российской Федерации.

Кроме того, Мелони считает, что если страны Запада продолжат помогать Украине, то это только улучшит ситуацию и для России ничего не остаётся кроме того, как сесть за стол переговоров.

Напомним, что ранее Италия, совместно с Францией сообщила о том, что вскоре в Украину будет отправлены зенитно-ракетные комплексы Mamba SAMP/T.