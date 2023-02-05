Об этом информирует «НБН», ссылаясь на данные источника «5 канал».

Источник сообщает, что ещё в январе текущего года в испанский город Толедо прибыло около 190 украинцев, которые на данный момент проходят там обучения базовым военным навыкам.

Отмечается, что в дальнейшем в Толедо будут прибывать 400 украинцев, которых местные инструкторы будут обучать всеми необходимыми навыками. Эксперты считают, что данные обучения необходимо для того, чтобы военные или же гражданские жители украинских городов могли защищать свою страну.

Отмечается, что среди навыков, которым можно научится от испанских инструкторов присутствует стрельба, базовые знания первой медицинской помощи, техника рукопашного боя. Кроме того, сюда входит ещё и улучшение физической формы.

Обучения полностью на ротационной основе. Каждые два месяца в Толедо будут прибывать новые люди. Причём, это могут быть как военные, так и гражданские.

Напомним, что ранее премьер-министр Испании заявили о том, что для решения конфликта в Украине необходимо поговорить со всеми, и в том числе с Путиным.