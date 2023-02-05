Как сообщает «НБН», ссылаясь на официальные данные из соцсети командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука — несколько групп украинских зенитчиков уже отправились на учения.

Генерал-лейтенант рассказал о том, что военные Вооружённых сил Украины смогут вернуться с учений уже весной текущего года. Приблизительно в это же время, по словам представителей французского и итальянского правительства в Украину должны прибыть первые зенитно-ракетные системы Mamba SAMP/T.

Отдельно Николай Олещук поблагодарил власти Италии и Франции за предоставленные комплексы противовоздушной обороны. Командующий Воздушными силами ВСУ считает, что данные ЗРК помогут уберечь украинские города об российской обстрелов и спасти множество жизней.

Ранее сообщалось о том, что Франция и Италия договорились между собой предоставлении Украине зенитно-ракетных комплексов SAMP/T.