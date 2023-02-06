В своем отчете американские эксперты отмечают, что российский лидер неоднократно ставил высокие цели для правительства и армии, однако он воздерживался от принятия дорогостоящих решений, которых требует затяжная война, информирует «НБН».

Кремль с опозданием начал проводить большие военные реформы, но Путин по-прежнему продолжает сдержанно принимать решения, в частности, медлит с объявлением второй волны мобилизации.

Западные официальные лица считают, что глава Кремля выступает за то, чтобы продолжать скрыто проводить набор в его оккупационные войска, поскольку первая волна мобилизационных мероприятий была непопулярна.

Аналитики ISW считают, что нежелание президента-агрессора идти на риск говорит о том, что он вряд ли решится на ядерную эскалацию или войну с Североатлантическим Альянсом.

Диктатору важен его внутренний статус-кво, и он старается не вести рискованную политику для достижения своих целей. Путин демонстрирует, что он остается расчетливым человеком, который устраняет риски, несмотря на то, что его восприятие ситуации расходится с реальностью.

Ранее в ISW заявили, что Кремлю не удается мотивировать граждан РФ для затяжной войны, обратив внимание на заявления Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова.