В интервью «Белсат» руководитель Луганской ОВА сообщил, что двухмесячное обучение российских мобилизованных уже подходит к концу и оккупантам нужно две недели, чтобы привезти их с разных баз РФ и Республики Беларусь, информирует «НБН».

Гайдай заявил, что после 15 февраля в любое время можно ожидать нового наступления путинских войск на Луганщине, захватчики стягивают все больше резервов на этом направлении.

Кроме того, на Донбассе фиксируют все больше вражеской техники, которая частично закопана и спрятана в лесопосадках. Также россияне строят укрепления там, откуда они попытаются пойти в наступление.

Чиновник добавил, что путинские военные подвозят боекомплект, но тратят его намного экономнее, чем раньше, что также может говорить о подготовке нового наступления ВС РФ.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк констатировал, что «зимний» план Путина провалился. Он убежден, что такая же участь постигнет намерение оккупантов осуществить большое наступление.