В эфире национального телемарафона спикер ОК «Юг», комментируя публикацию издания Financial Times о возможном начале наступления ВС РФ в течение 10 дней, подчеркнула, что враг накопил мощную группировку в регионе еще до сообщений о возможных больших атаках оккупантов, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, на юге страны не происходят критические изменения, при этом этот регион все же остается в приоритете у россиян, несмотря на то, что их основные усилия будут сконцентрированы на востоке Украины.

«Достаточно мощные силы еще до наступления были накоплены на нашем направлении. Мы видим, что продолжается и разведка, и аэроразведка, в том числе с использованием лодок, отжатых у местного населения», — сообщила руководитель пресс-центра.

Она добавила, что интенсивность разведки россиян не растет, в частности из-за погодных условий – мощный шторм на Черном море, сильный, порывистый ветер.

«Поэтому использование надводных способов, например, для ДРГ очень критично, и в том числе при поддержке нашей артиллерии оказывается даже летальным», — добавила спикер ОК «Юг».

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, когда ждать нового российского наступления в регионе.