В интервью изданию «Украинская правда» Резников рассказал, что его первая реакция на скандал относительно системы продуктовых закупок для ВСУ была неправильной. Министр признал, что в тот момент у него была «мощная эмоция», информирует «НБН».

«Я признаю коммуникационный провал свой и моей команды с точки зрения скорости реакции. Она должна была быть быстрой и другой», — заявил глава оборонного ведомства.

По словам Резникова, он узнал о скандале после встречи в формате «Рамштайн». У него с собой не было телефона, так как на время заседания участники сдавали гаджеты, в перерывах он занимался разговорами с министрами для создания «танковой коалиции». Целый день он не знал о происходящем в стране.

Возвращаясь домой, министр включил телефон, а там «уже несется со всех сторон». Его внимание привлекло главное обвинение – яйцо за 17 гривен.

«Думаю: «Это какая чушь, такого не может быть»», — рассказал чиновник.

На следующий день Резников начал изучать документы, чтобы разобраться в ситуации. Он выяснил, что история с яйцами прозвучала на канале «Исландия» за несколько дней до публикации расследования «Зеркала недели».

«Мои коллеги посмотрели документы, сказали: «Это кто-то неправильно воспринял». Более того, ни в одном документе не существует позиции «яйцо, одна штука стоит 17 гривен». Говорю: «А откуда взял журналист?». «Ну, наверное, он ошибся, потому что в документе в разделе «штуки» нет цифры 17. Она стоит там, где вес». А это немного другое…», — объяснил глава Минобороны.

Ранее Резников высказался о мобилизации в Украине и вручении повесток на улицах, в кафе и ТРЦ.