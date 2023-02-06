На Facebook-странице «Укрэнерго» в понедельник, 6 февраля, сообщили, что в Украине растет потребление электроэнергии из-за существенного похолодания и начала рабочей недели, информирует «НБН».

«В стране сохраняется дефицит мощности, который особенно ощутим в утренние и вечерние часы», — отмечают в компании.

Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления. На сегодня сетевые ограничения действуют в столице, Киевской и Одесской областях.

Сейчас в Одессе и близлежащих районах продолжаются аварийные отключения. Ремонтные бригады облэнерго и «Укрэнерго» работают над запиткой потребителей областного центра по резервным схемам.

В пресс-службе компании отметили, что также на данном этапе высвободить определенный объем мощности и направить его для бытовых потребителей в регионе поможет постепенный переход объектов критической инфраструктуры на альтернативные источники питания.

Как сообщалось, гендиректор YASNO объяснил, почему выросли платежи за свет, несмотря на отключения электроэнергии.