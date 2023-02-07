В британской разведке считают, что оперативной целью нового этапа наступления российских оккупантов является полный захват Донецкой области. При этом ВС РФ сталкиваются с большими проблемами, которые мешают им в боевых действиях.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

По данным разведки Великобритании, войска страны-агрессора столкнулись с нехваткой боеприпасов и маневренных частей, которые необходимы для успешного проведения операций.

С начала января 2023 года путинская армия пытается возобновить крупное наступление, однако продвигается она медленно – всего на несколько сотен метров в неделю.

Несмотря на это военное руководство РФ продолжает строить планы, в которых неопытные, недостаточно укомплектованные подразделения должны достигать нереалистичных целей.

В ведомстве добавили, что российские захватчики в ближайшие недели вряд ли смогут нарастить силы, которые нужны для существенного влияния на исход боевых действий.

Ранее украинская разведка выяснила, сколько времени нужно россиянам, чтобы собрать новые военные формирования для наступления.