В интервью CNN чиновник рассказал, что Украине никто не запрещает уничтожать цели на территории Российской Федерации оружием собственного производства, информирует «НБН».

По словам Данилова, у украинских защитников есть такое оружие, которым они могут наносить удары по объектам государства-террориста.

Также секретарь СНБО выразил уверенность в том, что наша армия скоро получит американские истребители F-16 и это лишь вопрос времени.

Напомним, что ранее глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден отказался отправлять Украине такие боевые самолеты. В понедельник, 6 февраля, в комментарии журналистам он объяснил свою позицию в этом вопросе.