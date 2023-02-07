Американский президент объяснил свой отказ передать Вооруженным силам Украины истребители F-16 тем, что боевые самолеты, по его мнению, следует оставить в США.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В понедельник, 6 февраля, журналисты задали Байдену соответствующий вопрос на Южной лужайке Белого дома, когда глава государства возвращался из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде.

«Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация», — ответил американский лидер.

Ранее координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби защитил позицию Байдена по истребителям для Украины. Он заявил, что Вашингтон предоставляет ВСУ критически важную помощь для ведения боевых действий и отражения вражеского наступления.

В то же время СМИ сообщили, что в Пентагоне недовольны решением американского президента не отправлять в Украину истребители F-16.