По словам Гайдая, российские оккупанты постоянно пытаются атаковать со стороны Кременной, но это не то наступление, о котором сейчас много говорят, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Луганской ОВА.

Чиновник объяснил, что захватчики проводят разведку боем, пытаются найти слабые места в украинской обороне, чтобы попробовать развить успех. Главной угрозой руководитель областной военной администрации считает количество врага: россияне подтягивают много мобилизованных.

Гайдай добавил, что в то же время из-за проведения разведки боем путинские войска несут значительные потери на фронте в регионе.

Как сообщалось, Гайдай озвучил сроки нового наступления путинских оккупационных сил на Луганщине.