Британская разведка заявляет, что в марте условия для передвижения по пересеченной местности на востоке Украины, вероятно, будут самыми плохими из-за погодных условий.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

В ведомстве отметили, что погода играет значительную роль для ведения боевых действий в Украине. С промерзанием почвы на востоке страны условия передвижения по пересеченной местности мало изменились. Однако прогнозы показывают, что на следующей недели температура повысится и снег начнет таять, ухудшая условия передвижения в этом регионе.

Разведка Великобритании считает, что условия для передвижения на Донбассе будут худшими в середине-конце марта. По этой причине, вероятно, командиры ВСУ и ВС РФ будут избегать планирования больших наступлений в этот период. Однако такие операции все же могут состояться из-за политических или оперативных возможностей.

Ранее британская разведка назвала оперативную цель российских войск и сообщила о больших проблемах в путинской армии, которые мешают эффективному ведению боевых действий.