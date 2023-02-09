В четверг, 9 февраля, в эфире национального телемарафона представитель ГУР МОУ охарактеризовал россиян как народ, который сотни лет жил в рабстве, поэтому у него нет ни демократических практик, ни опыта сопротивления, информирует «НБН».

Юсов отметил, что на каком-то этапе в стране-агрессоре цены на нефть позволили прокормить население, для многих граждан этого оказалось достаточно, остальных либо посадили в тюрьмы, либо «выдавили» за пределы государства.

В разведке убеждены, что бунт в России неизбежен. Если бы там было гражданское общество, то это был бы не бунт, а осмысленный протест с ценностями и конкретными требованиями, как, например, Революция достоинства в Украине.

«Поскольку общества там нет, это будет не протест, а бунт, который в конце концов так или иначе закончится сменой режима и переформатированием в РФ», — заверил представитель ГУР МОУ.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны заявили, что Кремлю не удается мотивировать россиян для затяжной войны с Украиной.