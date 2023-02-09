Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на данные источника «CNN«.

Перед саммитом Европейского Союза глава португальского правительства Антониу Кошта выступил с заявлением о возможной передачи самолётов для Украины. Кошта сказала о том, что его страна не имеет красных линий касательно передачи истребителей.

Но всё же, лидер Португалии отметил, что его страна не имеет большого количества истребителей, кроме того, большая часть из них уже может быть задействована в каких-либо операциях НАТО.

Поэтому Кошта объяснил, что на данный момент Португалия не имеет возможностей передать Украине самолёты, но в будущем это вполне возможно.

Напомним, что временем ранее португальская сторона заявила о том, что страна готова передать Украине несколько танков Leopard.