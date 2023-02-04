Как информирует «НБН», ссылаясь на данные источника «Ракурс» португальская сторона выразила готовность передать Украине танки Leopard 2, но сперва их необходимо починить.

Как сообщил Антониу Кошта, на данный момент Португалия ведёт с Германией переговоры касательно покупки запчастей, которые необходимы для ремонта танков Leopard 2.

После того, как танки будут отремонтированы их отправят в Украину — сказал Кошта. Также португальский премьер-министр сказал о том, что он уже знает количество танков, которые будут поставлены в Украину, но об этом будет сообщено отдельно.

На данный момент официально о передачи танков Leopard 2 для Украины сообщила только Германия. Местные власти планируют передать украинской стороны 14 танков.

Ранее уже сообщалось о том, что одна из европейских стран решила отказать Украине в передачи танков Leopard, из-за угрозы собственной безопасности