Более 600 должностных лиц Вооруженных сил и Минобороны Украины подпадают под ответственность после итогов внутреннего расследования.

О том, что 621 особы, занимающие должности как в Вооруженных Силах Украины, так и в Министерства обороны, будут так или иначе наказаны после итогов внутренних аудитов за 2022-й год, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Минобороны Украины, в котором опубликовали отчет Алексея Резникова.

В частности, немалую материальную ответственность понесут 497 человек, а суровую дисциплинарную — 124 человека. Все это только благодаря тому, что материалы внутренних аудитов, в которые были внесены совокупные данные обо всех нарушениях, своевременно переданы правоохранительным органам.

«Моя принципиальная позиция была, есть и будет неизменной — нулевая толерантность к любым нарушениям. Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, несут и будут нести ответственность»,- подчеркнул Алексей Резников. Сообщение Резникова. Фото — скриншот Телеграм-канала Минобороны Украины.

Ранее наш информационный портал писал, что португальский премьер-министр сделал заявление о возможной передаче самолётов для Украины.