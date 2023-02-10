Во время массированной атаки в пятницу, 10 февраля, две крылатые ракеты оккупантов «Калибр» вошли в воздушное пространство государства-члена Альянса. Об этом сообщил Залужный на своей Facebook-странице, информирует «НБН».

По словам генерала, россияне запустили ракеты из акватории Черного моря, в 10:18 они пересекли границу Украины с Молдовой и зашли в воздушное пространство Румынии, после чего снова зашли в воздушное пространство нашей страны в точке пересечения границ трех государств.

В комментарии изданию «Украинская правда» спикер Воздушных сил ВСУ сообщил, что украинские силы могли сбить эти ракеты, однако не сделали это сразу, осознавая риски и угрозы населению иностранного государства.

Игнат напомнил, что российские захватчики не впервые устраивают провокации с нарушением воздушного пространства других стран. Ранее подобный инцидент произошел в Молдове, когда на границе с Украиной была найдена боеголовка российской ракеты и ее обломки.

Кроме того, в ноябре прошлого года произошло падение ракет в Польше.